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23. 01. 2019

В Канаде перевернулся и загорелся поезд

В канадской провинции Саскачеван сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд с пшеницей. Об этом в среду, 23 января, сообщает Укринформ.

Отмечается, что инцидент произошел вблизи от города Саскатун, всего в сотне метров от автомобильного переезда, на котором очереди на проезд ожидало несколько машин.

Местная полиция сообщает, что во время аварии никто не пострадал.

Всего с рельсов сошло около 30 вагонов из 52, в том числе локомотив, который перевернулся и загорелся. Очевидцы утверждают, что место аварии затянул густой черный дым, однако в компании-операторе железной дороге заверили, что опасности для общественности нет, поскольку опасных продуктов поезд не перевозил.

Причина инцидента пока остается неизвестной. Компания-оператор железной дороги, и Совет по безопасности транспорта уже начали собственные расследования.

Напомним, в начале января в Дании столкнулись два поезда. Погибли восемь человек.

Позже в ЮАР столкнулись два поезда. В результате столкновения более 600 людей получили ранения и четверо погибли.

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Источник: korrespondent.net

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