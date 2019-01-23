Спецпрокурор США собирает данные о связях Трампа со стрелковой ассоциацией

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, заинтересовалась отношениями команды Дональда Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA). Об этом во вторник, 22 января, сообщает CNN.

"Когда я отвечал на вопросы команды спецпрокурора, меня спросили о кампании Трампа и наших делах с Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA)", - сказал телеканалу Сэм Нюнберг, бывший помощник кампании Трампа.

Он отметил, что спецпрокурора, в частности, интересовало, как Трамп и его сотрудники завязали отношения с Национальной стрелковой ассоциацией США. Также задавались вопросы относительно выступления Трампа на ежегодном собрании ассоциации в 2015 году.

Телеканал отмечает, что Национальная стрелковая ассоциация США подверглась тщательному изучению со стороны законодателей из-за массовых расходов в поддержку Трампа в 2016 году и связей с российскими гражданами.

Также сообщается, что Национальная стрелковая ассоциация США потратила более $30 млн на поддержку кандидатуры Трампа во время президентской кампании.

Ранее сообщалось, что в США продлили расследование "российского дела". Также в декабре стало известно, что в США проверяют все организации Трампа. Сообщалось о первых найденных нарушениях.

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Источник: korrespondent.net