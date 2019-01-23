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23. 01. 2019

У жителя Киевской области изъяли взрывчатку и гранаты

Правоохранители обнаружили в гараже у жителя города Фастов тротиловые шашки, гранаты и двести патронов. Об этом сообщило управление Нацполиции в Киевской области во вторник, 22 января.

Отмечается, что силовики получили информацию о том, что 60-летний мужчина может хранить дома боеприпасы и пришли к нему с обыском.

"Во время проведения обыска в гаражном помещении работники полиции совместно со специалистами-взрывотехниками обнаружили шесть тротиловых шашек весом почти 1,5 кг, гранату Ф-1 и три гранаты РГД, 200 патронов калибра 7,62 мм к автомату Калашникова и пулемету", – говорится в сообщении.

Хозяин объяснил, что взрывчатку и боеприпасы он нашел в лесопосадке несколько лет назад. По его словам, преступных намерений на их использование у него не было.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и объявления ему подозрения.

Изъятые боеприпасы будут направлены на проведение экспертизы.

Ранее в Херсонской области полицейские задержали ранее судимого мужчину, который пытался продать прохожим гранату РГД-5. Он заявил, что якобы нашел гранату в лесу.

А в Запорожской области сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами. На окраине одного из поселков Мелитопольского района вблизи воинской части изъяли шесть гранат Ф-1.

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Источник: korrespondent.net

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