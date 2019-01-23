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23. 01. 2019

В Одесской области снегопад частично заблокировал трассу на Киев

Из-за сильных снегопадов в Одесской области затруднен проезд по трассе М-05 Киев-Одесса в районе села Петроверовка. Об этом в среду, 23 января, сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, кроме Одесской области, где зафиксировано затруднения проезда на М-05 Киев-Одесса, км 376 + 000 - 380 + 000, в районе с. Петроверовка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в Донецкой области – местами накаты.

Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение при Укравтодоре работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, обработка противогололедными материалами.

Как сообщалось, сегодня в Украине ожидаются сильные снегопады и метели, ночью температура опустится до -15.

Ранее сообщалось, что пробки с утра сковали Киев. Напомним, сегодня в большинстве регионов Украины ожидаются сильные снегопады.

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Источник: korrespondent.net

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