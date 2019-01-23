В Карпатах сошло две лавины

В Карпатах с горы Брескул на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей сошло две снежных лавины. Об этом накануне сообщил Отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.

"В результате проведенного лавинного дозора Сл Пожежевская 20.01.2019 было выявлено схождение двух лавин свежего снега с северо-восточного и восточного склона горы Брескул", – говорится в сообщении.

Дата схождения лавин, по данным синоптиков – 19 января между 7:00 и 8:00.

"Объем лавин 275 куб. м и 2250 куб. м. Ущерба нет", – добавили в ведомстве.

Также сообщается, что 23 января в Карпатах ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Гора Брескул – одна из горных вершин массива Черногора. Высота – 1911 м. Расположена между горами Говерлой и Пожижевская. Брескул – ближайшая соседка Говерлы.

Накануне сообщалось, что в Ивано-Франковской области, в районе гор Смотрич и Дземброня, зафиксировали оползни снежного покрова.

А на прошлой неделе на Закарпатье сошла лавина, перекрыв движение транспорта.

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Источник: korrespondent.net