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23. 01. 2019

Шимпанзе научились убирать в вольерах зоопарка

В зоопарке китайского города Шэньян обезьяны шимпанзе научились делать уборку в собственных вольерах. Об этом сообщает ТСН в среду, 23 января.

"Обезьяны сначала наблюдали за уборкой работников зверинца. А через некоторое время и сами стали чистить свои вольеры. Приматы метлой сгребают сухие листья и выбрасывают его в коробку", – говорится в сообщении.

Работники зоопарка рассказывают, свои клетки шимпанзе убирают очень тщательно.

Напомним, в тематическом парке Буш Гарденс в американской Флориде горилла Болинго научилась йоге, занимаясь вместе с тренером.

Ранее сообщалось, что в Малайзии сняли на видео, как дикая обезьяна снимает номерной знак с припаркованного автомобиля.

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Источник: korrespondent.net

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