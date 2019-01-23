Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2019, среда, 10:53
-9°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,45
23. 01. 2019

В Крыму обыскивают "членов украинского батальона"

В Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у двоих местных жителей, которых назвали "участниками незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана". Об этом в среду, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского ФСБ.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, в отношении двух жителей Республики Крым, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания", - говорится в сообщении.

Российские силовики заявляют, что указанные лица являются участниками "незаконного вооруженного формирования батальон имени Номана Челебиджихана", который по их данным действует в Херсонской области.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года сотрудники ФСБ РФ в Крыму заявили о задержании участника батальона имени Номана Челебиджихана.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ заявила о задержании на въезде в Крым украинца, который находился в федеральном розыске РФ. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.