В Крыму обыскивают "членов украинского батальона"

В Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у двоих местных жителей, которых назвали "участниками незаконного украинского батальона имени Номана Челебиджихана". Об этом в среду, 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского ФСБ.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, в отношении двух жителей Республики Крым, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по месту их регистрации и проживания", - говорится в сообщении.

Российские силовики заявляют, что указанные лица являются участниками "незаконного вооруженного формирования батальон имени Номана Челебиджихана", который по их данным действует в Херсонской области.

Как сообщалось, в конце декабря 2018 года сотрудники ФСБ РФ в Крыму заявили о задержании участника батальона имени Номана Челебиджихана.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ заявила о задержании на въезде в Крым украинца, который находился в федеральном розыске РФ.

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Источник: korrespondent.net