Израильские военные провели аресты среди палестинцев

Израильские военные арестовали 16 палестинцев и изъяли у них огнестрельное оружие кустарного производства в ходе рейдов в ночь на среду в районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля 23 января.

"В течение ночи солдаты при поддержке бойцов пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля, арестовали на Западном берегу 16 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что в ходе обысков в деревне Бейт-Умар было изъято две единицы огнестрельного оружия кустарного производства.

Также военные подтвердили нанесение ударов с использованием авиации вечером по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат на границе с этим палестинским анклавом. До этого израильские танки дважды поражали наблюдательные посты ХАМАС в секторе.

"В течение дня во вторник солдаты несколько раз подвергались обстрелу вдоль забора безопасности у границы сектора Газа. В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким целям на территории военного лагеря ХАМАС в северной части сектора Газа", – заявили военные.

Накануне во вторник у границы сектора Газа был ранен израильский офицер. Также по данным СМИ, ответным огнем один член движения ХАМАС был убит. Еще четверо получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net