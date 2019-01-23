Миллиард людей лишены доступа к электроэнергии

Один миллиард людей на земном шаре не имеют доступа к электроэнергии. Об этом во время выступления на Всемирном форуме в Давосе заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщает в среду, 23 января, Укринформ.

"Один миллиард людей на Земле все еще не имеют доступа к электроэнергии. Африка до сих пор не обеспечена электроэнергией, что позорно. Еще не так давно отрицательной была и статистика в Индии, но руководству удалось и достаточно быстро этот вопрос решить и предоставить доступ к электроэнергии сотням миллионов людей", - отметил он.

Бироль также заявил, что энергетическое будущее мира заключается в развитии, экологическом производстве и экономном потреблении электроэнергии.

"И верю, что электроэнергия является бесспорным будущим глобальной энергетической системы на долгие годы в будущем. Бесспорно, нам нужны газ, нефть, так же как уголь, энергетические возобновляемые источники и другие. Но пока мир движется в сторону электроэнергии", - сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства.

Также он призвал переходить на производство электроэнергии экологическими методами, даже несмотря на его высокую стоимость.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на 20% за год.

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Источник: korrespondent.net