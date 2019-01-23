В областном центре Закарпатья правоохранители из Киева пришли с обыском в дом, расположенный по адресу Набережная Независимости, 1. Речь идет об обыске в помещениях, принадлежащих депутату Ужгородского городского совета Ивану Волошину. Об этом в среду 23 января, пишет Закарпаття онлайн.

Следственно-оперативные действия также проводились одновременно в велнес-отеле Унгварский, ТЦ Корона и в доме начальника отдела обеспечения представительства в суде прокуратуры Закарпатской области Андрея Малинича.

По данным СМИ, последние месяцы Волошин, по которому открыт ряд уголовных производств, скрывается от украинского правосудия в Майами.

Cмотрите фотогалерею: В Ужгороде обыскивают дом депутата

Накануне проводились обыски в мэрии Днепра.

Также сообщалось, что 17 января в помещении КП Волиньприродресурс Волынского областного совета работники СБУ из Киева проводили обыски.

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Источник: korrespondent.net