В России представили спорную с США ракету

Как сообщил начальник Ракетных войск и Артиллерии РФ Михаил Матвеевский, ракета является модернизированным вариантом ракеты 9М728, входящей в состав комплекса Искандер-М, пишет РИА Новости.

Минобороны России провело брифинг для иностранных военных атташе, на котором была показана ракета 9М729, которая, по мнению США, нарушает договор о ракетах.

"Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов", - сказал Матвеевский.

По его словам, на ракете 9М729 размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую точность поражения цели.

"Изменение количества боезаряда и внедрение дополнительной аппаратуры при сохранении диаметра ракеты привело к увеличению ее длины и соответственно размера транспортно-пускового контейнера. Общая длина транспортно-пускового контейнера возросла на 53 сантиметра", - отметил Матвеевский.

Он подчеркнул, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях.

"Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями договора. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ", - сказал Матвеевский.

По его словам, максимальная дальность полета ракеты 9М729 уменьшилась на 10 километров и составляет 480 километров. "Указанная дальность была подтверждена в ходе СКШУ Запад-2017", - сказал представитель Минобороны РФ.

Как известно, главным условием сохранения ракетного договора в США называют уничтожение ракеты 9М729. Вашингтон объявил, что начнет расторжение договора 2 февраля.