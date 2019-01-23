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23. 01. 2019

Суд назвал дату оглашения приговора Януковичу

В четверг, 24 января, Оболонский районный суд Киева огласит приговор экс-президенту Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"24 января 2019 в 9:00 в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Маршала Тимошенко, 2-Е в зале судебных заседаний № 15 состоится оглашение приговора в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича", - сказано в сообщении.

Напомним, 5 декабря Янукович в очередной раз не вышел на связь с Оболонским райсудом Киева, где должен был выступить с последним словом по делу о госизмене. Адвокаты заявили, что экс-президент находится на лечении в Израиле.

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Источник: korrespondent.net

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