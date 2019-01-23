Появилось видео заблокированной трассы под Одессой

Около двух сотен автомобилей оказались заблокированными на трассе Одесса – Киев в Одесской области. Соответствующее видео в среду, 23 января, опубликовала Думская.

Как видно на видео, большинство транспорта – фуры и грузовые автомобили.

Ранее сообщалось, что 23 января проезд был затруднен на 376 километре, в районе села Петроверовка Ширяевского района. Около 9 утра ситуация оставалась прежней – возле села Петроверовки из-за снегоочистительной техникой стояла пробка в несколько километров.

Также сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий в Винницкой области ограничили движение грузовиков.

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Источник: korrespondent.net