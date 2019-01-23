Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2019, среда, 12:33
-9°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,45
23. 01. 2019

Появилось видео заблокированной трассы под Одессой

Около двух сотен автомобилей оказались заблокированными на трассе Одесса – Киев в Одесской области. Соответствующее видео в среду, 23 января, опубликовала Думская.

Как видно на видео, большинство транспорта – фуры и грузовые автомобили.

Ранее сообщалось, что 23 января проезд был затруднен на 376 километре, в районе села Петроверовка Ширяевского района. Около 9 утра ситуация оставалась прежней – возле села Петроверовки из-за снегоочистительной техникой стояла пробка в несколько километров.

Также сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий  в Винницкой области ограничили движение грузовиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.