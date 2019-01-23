В Житомирской области разгромили часовню

Неизвестные разбили стекло в окнах часовни, расположенной вблизи дороги между селами Высокая Печь и Дубровка. Об этом в среду, 23 января, сообщает полиция Житомирской области.

По данным ведомства, 22 января в Барановское отделение полиции обратился священнослужитель. Он рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни.

На месте полиция зафиксировала, что хулиганы также разбросали находившиеся внутри часовни вещи, иконы, повредили колодец (на расстоянии 100-150 м).

По данному факту начато уголовное производство. Устанавливаются причастные лица.

Ранее в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора в Сумах и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая взорвалась. Позже выяснилось, что предмет, который взорвался, оказался пиротехническим средством для игры в страйкбол, заряженным зернами кукурузы.

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Источник: korrespondent.net