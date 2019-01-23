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23. 01. 2019

Украина заблокировала 15 иностранных судов за заходы в Крым

Украинские силовики заблокировали 15 иностранных кораблей, которые нарушили режим захода на неподконтрольную территорию Украины. Об этом заявил на брифинге в среду, 23 января, спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, сообщают Українські новини.

"Сейчас под охраной в портах Украины находятся 15 иностранных судов, которые нарушали режим захода на оккупированную территорию", - отметил он.

При этом Слободян не уточнил, в каких портах находятся корабли, и есть ли среди них российские.

Известно, что на данный момент по всем вышеуказанным нарушениям проходят судебные процессы.

Напомним, суда Канди и Маэстро под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером 21 января. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, десять тел подняты на борт, еще десять считаются пропавшими без вести.

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Источник: korrespondent.net

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