В Пакистане разбился истребитель - СМИ

В Пакистане в среду, 23 января, в провинции Белуджистан разбился многоцелевой истребитель F-7PG Военно-воздушных сил страны. В результате аварии погиб пилот, сообщает Daily Pakistan.

Согласно его данным, истребитель выполнял тренировочный полет. Точная причина аварии пока неизвестна. Специальная следственная группа займется расследованием этого инцидента, отмечает издание.

Известно, что на данный момент на месте аварии работают представители служб безопасности. Зона катастрофы истребителя окружена.

Истребитель F-7PG является разработанной для Пакистана экспортной версии китайского истребителя Чэнду J-7, который, в свою очередь, является копией российского МиГ-21Ф-13.

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Источник: korrespondent.net