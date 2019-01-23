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23. 01. 2019

Снегопад в Украине: Кропивницкий закрыли для грузовиков

Из-за значительных осадков временно запрещен въезд грузовиков в Кропивницкий.Об этом в среду, 23 января, сообщает Укравтодор.

Так, из-за снегопадов временно запрещено движение (въезд) тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в городе Кропивницкий по автодорогам Н-14, Н-23 и М-12.

Как сообщалось, 23 января в Украине ухудшится погода. Ожидаются снегопады, которые временами будут переходить в дождь. В связи с ухудшением погодных условий в Винницкой области временно ограничили движение для большегрузных транспортных средств.

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Источник: korrespondent.net

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