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23. 01. 2019

Кабмин прекратил действие ряда соглашений с СНГ

Кабинет министров Украины прекратил действие еще ряда соглашений, подписанных в рамках Содружества независимых государств. Об этом в среду, 23 января, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что на заседании 23 января правительство приняло решение прекратить действие соглашений О межгосударственном обмене экономической информацией (подписано 26 июня 1992 года в Минске), Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности (подписано 24 сентября 1993 года в Москве), О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности (подписано 15 мая 1992 года в Ташкенте).

Напомним, 10 января правительство Украины приняло решение о выходе страны из Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ.

Как сообщалось, 22 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из СНГ. В конце августа Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ.

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Источник: korrespondent.net

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