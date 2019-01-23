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23. 01. 2019

Самый маленький автомат в мире показали на видео

Немецкая компания по производству оружия Sig Sauer создала самый маленький в мире автомат MPX Copperhead и представила его на ежегодной выставке оружия SHOT Show в американском Лас-Вегасе. Об этом сообщил сайт The Drive во вторник, 22 января.

Отмечается, что длина мини-автомата – около 37 сантиметров, вес – два килограмма, калибр патрона – 9 миллиметров. Магазин расчитан на 20 патронов.

Производитель разработал автомат в двух вариантах – для гражданского и военного использования. В первом случае оружие служит скорее, как пистолет. А в варианте для военных и сотрудников правоохранительных органов создатели предусмотрели несколько дополнительных опций – например, возможность использовать глушитель, а также менять режим стрельбы.

Ожидается, что MPX Copperhead поступит на рынок по цене в 1835 долларов.

Ранее сообщалось, что в России разработали новый автомат Калашникова под патрон НАТО калибром 7,62х51 миллиметр. Идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения.

Также сообщалось, что в Украине создали новый автомат Малюк. Его разработали на Красиловском агрегатном заводе.

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Источник: korrespondent.net

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