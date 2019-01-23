На внедрение ЗСТ с Израилем уйдет семь лет

Внедрение соглашения о зоне свободной торговли с Израилем займет до семи лет. Об этом на заседании правительства в среду, 23 января, заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Это даст возможность бизнесу подготовиться и максимально использовать возможности свободной торговли", - сказал он.

При этом Кубив добавил, что сразу после ратификации соглашения Израиль отменит ввозные пошлины для 9% сельскохозяйственных товаров и 80% промышленной продукции украинского производства.

"Израиль сразу откроет свой рынок для украинских лекарственных средств, удобрений, бумажной продукции, строительных материалов, электронных устройств и аппаратов, которые являются инновационными", - сказал министр.

Украина в ответ на это сразу же снимет ввозные пошлины для 7% сельскохозяйственных товаров и 70% промышленной продукции израильского производства.

Кубив также отметил, что соглашение касается только товарной продукции, но в нем прописали и начало переговоров по либерализации торговли услугами между двумя странами.

Как сообщалось, 21 января Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли, которое готовилось с 2015 года. Ожидается, что благодаря соглашению товарооборот между странами вырастет на 15% и достигнет миллиарда долларов.

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Источник: korrespondent.net