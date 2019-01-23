Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2019, среда, 15:33
-8°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
23. 01. 2019

На внедрение ЗСТ с Израилем уйдет семь лет

Внедрение соглашения о зоне свободной торговли с Израилем займет до семи лет. Об этом на заседании правительства в среду, 23 января, заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Это даст возможность бизнесу подготовиться и максимально использовать возможности свободной торговли", - сказал он.

При этом Кубив добавил, что сразу после ратификации соглашения Израиль отменит ввозные пошлины для 9% сельскохозяйственных товаров и 80% промышленной продукции украинского производства.

"Израиль сразу откроет свой рынок для украинских лекарственных средств, удобрений, бумажной продукции, строительных материалов, электронных устройств и аппаратов, которые являются инновационными", - сказал министр.

Украина в ответ на это сразу же снимет ввозные пошлины для 7% сельскохозяйственных товаров и 70% промышленной продукции израильского производства.

Кубив также отметил, что соглашение касается только товарной продукции, но в нем прописали и начало переговоров по либерализации торговли услугами между двумя странами.

Как сообщалось, 21 января Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли, которое готовилось с 2015 года. Ожидается, что благодаря соглашению товарооборот между странами вырастет на 15% и достигнет миллиарда долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.