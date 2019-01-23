Выборы-2019: еще четыре кандидата подали документы в ЦИК

В среду, 23 января, еще четыре украинских политика подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации их кандидатами в президенты на выборах 31 марта. Об этом со ссылкой на представителя ЦИК Константина Хивренко сообщает Украинская правда.

В частности, указано, что документы подали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, депутат-мажоритарщик Дмитрий Добродомов, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз и заместитель председателя партии ВО Свобода, депутат Львовского облсовета Руслан Кошулинский.

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Источник: korrespondent.net