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23. 01. 2019

Пограничники разоблачили схему незаконного ввоза "евроблях"

В пункте пропуска Шегини во Львовской области сотрудники внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили очередную схему незаконного завоза автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом в среду, 23 января, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что двое украинцев пытались ввезти на территорию Украины легковой автомобиль Toyota 2004 года выпуска регистрации Республики Польша.

"Дельцы пытались использовать поддельные контрольные талоны о прохождении погранично-таможенного контроля и осуществляли замену регистрационных номерных знаков транспортных средств. Комплект номерных знаков пограничники обнаружили в салоне и багажнике автомобиля во время осмотра", - говорится в сообщении.

Также оперативники задокументировали причастность одного из нарушителей к попытке перемещения через границу еще одного автомобиля по этой же схеме.

Автомобиль был задержан, а на место происшествия вызвана оперативно-следственная группа Национальной полиции Украины. В действиях нарушителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей о подделке и использовании поддельных документов, печатей, штампов и бланков.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники разоблачили схему незаконного ввоза "евроблях"

Напомним, в Запорожье поймали мошенников на растаможке "евроблях". Мужчины пытались поставить на поток льготную таможенную очистку авто – ту же схему они использовали в других областях Украины.

Ранее "евробляхеры" стали жертвами мошенников на таможне. Дельцы под видом брокеров за деньги оформляли автомобили на еврономерах, выдавая фиктивные документы.

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Источник: korrespondent.net

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