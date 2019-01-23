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23. 01. 2019

В Украине в 2018 году зафиксировали 86 нападений на журналистов

В Украине за прошлый год зафиксировано 86 случаев физической агрессии в отношении журналистов. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на пресс-конференции по Индексу физической безопасности журналистов, информирует УНН в среду, 23 января.

По его словам, за два года - 2017-2018 годы - общее количество инцидентов физической агрессии в отношении журналистов - 175.

Томиленко добавил, что за 2018 год зафиксировано 12 инцидентов, когда нападающими были чиновники любых уровней, и 10 нападений, совершенные правоохранителями.

Кроме того, по словам Томиленко, за прошлый год на 50% возросло количество нападений на женщин, работающих в СМИ.

В частности, больше всего нападений произошло в Киеве и Киевской области, где зафиксировано 29 инцидентов физической агрессии. На втором месте Днепропетровская область - 10 инцидентов, на третьем - Одесская, где произошло 7 инцидентов.

Напомним, в декабре 2018 года зафиксировали пять нападений на журналистов.

Также сообщалось, что в прошлом году в Украине зафиксировали 235 случаев нарушений свободы слова.

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Источник: korrespondent.net

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