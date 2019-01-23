Экс-депутат не задекларировал сотни миллионов гривен – САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщил бывшему депутату Полтавского областного совета Юрию Лебедину о подозрении в декларировании недостоверных сведений за 2016 год. Об этом сообщается на странице САП в Facebook в среду, 23 января.

По версии следствия, бывший депутат не отобразил в декларации данные о средствах, одолженных третьим лицам (общая сумма более 126 млн гривен), а также не указал наличие денежных активов на банковских счетах (общая сумма более 14 млн гривен).

Он также подал заведомо недостоверные сведения о наличии корпоративных прав в 15 субъектах хозяйственной деятельности, которые отличаются от достоверных на сумму стоимости этих прав (несколько миллионов гривен).

Кроме того, Юрий Лебедин не отобразил данные о том, что он является конечным бенефициарным владельцем более 20 юридических лиц. Он не внес информацию о доходе в 42,6 млн гривен, полученном им от возврата возвратной беспроцентной ссуды, и не задекларировал более 140 млн гривен денежных активов.

Действия Лебедина квалифицированы по статье о предоставлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции (ст.366-1 УК Украины).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Юрий Лебедин был избран в Полтавский облсовет от ВО Батькивщина. Досрочно сложил полномочия в июле 2018 года.

Напомним, что по итогам 2018 года доходы в размере более 1 млн гривен задекларировали 4817 граждан и лиц, проводящих независимую профессиональную деятельность. Больше всего миллионеров, которые подали декларации, зарегистрированы в Киеве – 2184 человека, или 45% от общего количества миллионеров.

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Источник: korrespondent.net