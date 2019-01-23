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23. 01. 2019

В Москве заждались вывода войск США из Сирии

В России заявили, что США не принимают конкретных мер по выводу своих войск из Сирии, несмотря на заявления. Об этом в среду, 23 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

"Конкретные меры по реализации данного решения пока, как мы видим, не предпринимаются", - сказала Захарова.

Она напомнила, что 16 января в Манбидже в результате подрыва террористом-смертником самодельного взрывного устройства "погибли десятки людей, включая четырех граждан США".

"Очевидно, что незаконно действующие на территории Сирии американские подразделения, а также их союзники по так называемой антиигиловской коалиции, так и не смогли предотвратить перемещения осажденных на востоке Сирии террористов в другие части страны", - сказала Захарова.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода войск из Сирии 14 января.

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Источник: korrespondent.net

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