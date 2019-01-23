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23. 01. 2019

В центре Тернополя загорелся троллейбус

В центре Тернополя, на улице Русской, загорелся троллейбус. Об этом в среду, 23 января, пишет Сайт города Тернополя.

На месте работают пожарные. Данный участок закрыт для движения транспорта.

Причину происшествия устанавливают.

Cмотрите фотогалерею: В центре Тернополя загорелся троллейбус

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Источник: korrespondent.net

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