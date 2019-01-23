На Закарпатье от "свиного гриппа" умер мужчина - СМИ

В Виноградове Закарпатской области предположительно от "свиного гриппа" (A H1N1) скончался 41-летний мужчина. Об этом в среду, 23 января, сообщает местное издание Zakarpatpost.net.

"Однако пока врачи официального подтверждения не дают, говорят лишь, что причиной смерти стали осложнения. Закарпатец в течение недели лечился дома. Когда обратился в медицинское учреждение, у него обнаружили пневмонию - воспаление легких. Впрочем, от стационарного лечения он отказался", - говорится в сообщении.

Указано, что вскоре в больницу его привезла жена, но в то время он был уже в тяжелом состоянии и его поместили в реанимацию. Спасти жизнь мужчине медикам не удалось.

Ранее в Чернигове в результате осложнений от заболевания вирусом гриппа A (H1N1), известного как "свиной грипп", скончался 46-летний мужчина.

Также сообщалось, что в Киеве на минувшей неделе от гриппа умер 56-летний мужчина, который работал охранником в супермаркете.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net