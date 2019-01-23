Янукович не примет участие в оглашении приговора - адвокат

Бывший президент Виктор Янукович не примет участие в заседании суда, на котором ему объявят приговор. Об этом в среду, 23 января, сообщил адвокат Виталий Сердюк, пишет УНН.

Он объясняет это тем, что его клиент не был должным образом проинформирован.

"Суд сделал все возможное для того, чтобы Виктор Федорович не смог принять участие. В частности, относительно завтрашнего заседания суд даже не направил повестки ни защитникам, ни Виктору Януковичу. Виктор Янукович не является оповещенным, нельзя считать и не может считаться уведомленным", - сказал Сердюк.

Адвокат добавил, что у защитников нет возможности поехать в срочную командировку и вернуться к началу завтрашнего провозглашения приговора.

"Поэтому любой приговор с учетом допущенных процессуальных нарушений будет ничтожным, независимо от того, какой он будет по существу", - выразил он позицию стороны защиты.

Как известно, оглашение приговора Януковичу начнется завтра в 9:00.

Напомним, 5 декабря Янукович в очередной раз не вышел на связь с Оболонским райсудом Киева, где должен был выступить с последним словом по делу о госизмене. Адвокаты заявили, что экс-президент находится на лечении в Израиле.

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Источник: korrespondent.net