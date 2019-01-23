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23. 01. 2019

Украинскую церковь внесли в диптих на сайте Вселенского патриархата

Официальный сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в этот перечень Православную церковь Украины. Об этом в среду, 23 января, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, теперь в перечне Новые патриархаты - Автокефальные церкви в конце, после Православных церквей Чехии и Словакии, указана Православная церковь Украины.

 

Напомним, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Украинской церкви, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Источник: korrespondent.net

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