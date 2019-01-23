Украинцам стали реже давать убежище в Польше

За прошлый год 4100 иностранцев подали ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, пишет Польское радио в среду, 23 января.

"В прошлом году продолжилось сокращение числа иностранцев, просивших о международной защите в Польше (примерно на тысячу заявлений меньше, чем в 2017 году - ред.)", - сказал он.

По его словам, только у 406 иностранцев были все необходимые условия для получения убежища. "Негативные решение были приняты по 2,1 тыс. лиц, а 1,9 тыс. дел были остановлены", - отметил Дудзяк.

Больше всего ходатайств о предоставлении международной защиты в прошлом году подали граждане России (2,7 тыс. человек), Украины (466 человек) и Таджикистана (144 человека).

Больше всего положительных решений получили граждане Украины (95 человек), России (79 человек) и Ирака (27 человек).

212 иностранцев получили так называемую национальную защиту в виде согласия на толерантное пребывание или по гуманитарным причинам.

Таким образом, за количество украинцев, получивших статус беженца в Польше, сократилось втрое. В 2017 году такой статус получили 276 граждан Украины.

Стоит отметить, что по разным данным всего в Польше находятся от двух до трех миллионов украинцев.

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Источник: korrespondent.net