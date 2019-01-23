На Донбассе майор спьяну убил сержанта и застрелился - СМИ

Один военный застрелился после того, как обнаружил мертвым своего сослуживца, которого избил накануне и бросил на улице. Об этом в среду, 23 января, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, майор и сержант вместе выпивали. По неизвестным причинам между ними вспыхнул спор, который перерос в драку во дворе рядом с домом.

"Майор бил сержанта, который в итоге потерял сознание. Избитый, он так и остался лежать на улице, где и замерз насмерть. Когда утром майор обнаружил товарища, то попытался привести его в чувство. Однако тот был уже мертв. После этого майор покончил с собой, выстрелив в голову из табельного оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, двух погибших военных обнаружили 18 января в частном доме в селе Калиново Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net