Смысла нет и дорого. Трамп хочет выйти из НАТО

Американские конгрессмены приняли законопроект, запрещающий президенту США Дональду Трампу использовать государственные средства для выхода из НАТО. Он был внесен через день после публикации в газете New York Times очередных утечек о желании Трампа вернуться к идее выхода Соединенных Штатов из альянса.

Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО нести пропорциональную с США финансовую нагрузку. В ЕС говорят, что это невозможно сделать быстро. Газета пишет, что он "невидит смысла в альянсе". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Против любых попыток выхода из НАТО

Палата представителей Конгресса США 23 января одобрила законопроект, который запрещает президенту выводить Соединенные Штаты из Североатлантического альянса. В поддержку документа высказались 357 членов Палаты, 22 - против, еще 54 человека не голосовали.

Законопроект О поддержке НАТО 17 января вынес на рассмотрение член Демократической партии Джим Панетта. Соавторами выступили как демократы, так и республиканцы Дон Бэкон, Уилл Херд, Фред Аптон, Адам Кинзингер и Майк Гэллахер.

По информации на сайте конгресса, процедура его принятия заняла ровно полчаса. Для того чтобы стать законом, проект должен еще пройти голосование в Сенате, а затем его подписывает президент.

Документ предполагает "отклонение любых попыток президента выйти из альянса и запрещает использовать бюджетные средства для осуществления такого шага".

Трамп не видит смысла в альянсе

Законопроект был внесен в нижнюю палату на следующий день после публикации в газете New York Times очередного материала с утечками из окружения американского президента. В публикации говорится о желании Трампа вернуться к идее выхода из НАТО.

По информации анонимных источников, в течение всего прошлого года американский президент несколько раз в частном порядке говорил высокопоставленным должностным лицам, занимающим​ся вопросами национальной безопасности, что "не видит смысла в военном альянсе", который, как ему кажется, постоянно расходует силы США.

Нынешние и бывшие должностные лица, выступающие за сохранение членства в альянсе, опасаются, что Трамп может вернуться к своей угрозе, поскольку военные расходы союзников продолжают отставать от целевых показателей, заданных президентом, пишет газета.

Это происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу усилий Трампа по сохранению его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в тайне даже от собственных помощников, а также на фоне проводимого ФБР расследования связей администрации с Россией.

Чем опасен выход США

Замминистра обороны времен Барака Обамы Мишель Флурной говорится, что выход из альянса "станет одним из наиболее разрушительных шагов, которые любой президент может предпринять в отношении интересов США".

"Это разрушило бы 70-летнюю кропотливую работу многих администраций - республиканских и демократических - по созданию, возможно, самого мощного и выгодного альянса в истории. И это был бы самый безумный успех, о котором мог мечтать Владимир Путин", - сказал он.

Бывший верховный главнокомандующий НАТО, адмирал в отставке Джеймс Ставридис заявил, что выход Соединенных Штатов станет геополитической ошибкой "эпического масштаба".

"Даже обсуждение этой идеи стало бы для Путина подарком века", - считает адмирал.

Американские чиновники сферы национальной безопасности считают, что после аннексии Крыма в 2014 году Россия в основном сосредоточилась на подрыве единства между Америкой и Европой. Ее целью стало разрушение альянса НАТО, пишет NYT.

Саммит НАТО едва не стал катастрофой из-за Трампа

Угрозы Трампа о выходе из альянса заставили чиновников администрации бороться за то, чтобы ежегодная встреча лидеров НАТО в Брюсселе в июле прошлого года не превратилась в катастрофу.

Трамп перевернул ход саммита вверх дном, отмечает NYT. Предполагалось, что одна из встреч 12 июля будет посвящена Украине и Грузии, которые стремятся вступить в альянс.

Судьба Крыма и перспективы Украины. Саммит НАТО

Но американский президент жаловался, что европейские правительства не выделяют достаточно средств на общие расходы на оборону, заставляя Соединенные Штаты нести непомерное бремя.

По словам чиновников, Трамп выглядел особенно раздраженным на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, так как военные расходы ее страны составляют один процент от валового внутреннего продукта.

Для сравнения, военные расходы США составляет около четырех процентов ВВП, и Трамп раскритиковал союзников, не способных достичь целевых показателей НАТО по расходам на оборону в два процента ВВП.

Однако позже на саммите он подтвердил свою приверженность альянсу. По окончании переговоров Трамп сообщил, что страны-члены Североатлантического альянса решили выделять более двух процентов ВВП на нужды обороны.

По словам Трампа, теперь он поверил в НАТО вновь и не видит необходимости в том, чтобы выходить из состава альянса.

"Мы совершили сегодня огромный прогресс. Удивительно, какой душевный подъем царил в той комнате [переговоров]".

После отъезда из Брюсселя Трамп опубликовал в Twitter видео, на котором под драматичный саундтрек показан его визит на саммит.

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Источник: korrespondent.net