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23. 01. 2019

Турция предупредила Украину о визите консула в Крым

Турецкие власти предупредила украинскую сторону о визите в Керчь, что в аннексированном Крыму, консула Турции в Новороссийске (РФ) Юнуса Эмре. Об этом в среду, 23 января, сообщил украинский посол Андрей Сибига в Twitter.

"Украинская сторона дипканалами была проинформирована о намерениях турецких консулов ​​посетить Крым для оказания первоочередной консульской помощи, в связи с гибелью граждан Турции в результате инцидента с двумя судами 21 января", - написал дипломат в микроблоге.

По его словам, эта ситуация "никоим образом не меняет твердую позицию Турции по Крыму", которая заключается в непризнании аннексии украинского полуострова и, по уверениям турецкой стороны, является "вынужденным шагом, обусловленным срочными гуманитарными обстоятельствами".

Известно, что генконсул Турции в Новороссийске Юнус Эмре Озигджи ​​прибыл в Керчь вечером во вторник, 22 января, и сразу направился на борт буксира Меркурий, где находятся спасенные и погибшие моряки с загоревшихся в Черном море танкеров.

Ранее в МИД Турции подтвердили гибель четырех граждан страны в результате взрыва и пожара на танкерах Маэстро и Кэнди вблизи Керченского пролива. В то же время восемь из 16 граждан Турции спасли, еще четверо пропавших ищут.

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Источник: korrespondent.net

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