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23. 01. 2019

Трамп придумал лозунг для стены на границе

Президент США Дональд Трамп придумал лозунг для стены на границе с Мексикой.
 
 
"Стена взойдет - преступность падет. Это новый мотив Республиканской партии на два года, пока стена не будет закончена. Сейчас в процессе строительства. Используйте это и молитесь", - написал Трамп в Twitter.
 
Напомним, в США уже месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.
 
На прошлой неделе Трамп представил план по восстановлению работы правительства страны. В ходе выступления в Белом доме он пообещал продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на средства для строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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