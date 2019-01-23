Трамп придумал лозунг для стены на границе

"Стена взойдет - преступность падет. Это новый мотив Республиканской партии на два года, пока стена не будет закончена. Сейчас в процессе строительства. Используйте это и молитесь", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, в США уже месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

На прошлой неделе Трамп представил план по восстановлению работы правительства страны. В ходе выступления в Белом доме он пообещал продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на средства для строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции.