Кабмин утвердил список населенных пунктов, где проходила АТО

Кабинет министров утвердил окончательный перечень населенных пунктов, где до мая 2018 года проходила Антитеррористическая операция, сообщает РБК-Украина.

В правительстве отмечают, что в связи со сменой 30 апреля 2018 года формата антитеррористической операции и началом операции Объединенных сил на Донбассе по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания вооруженной агрессии России предусмотрено утверждение перечня населенных пунктов, на территории которых проходила АТО.

Отметим, в перечень вошли вся Донецкая и Луганская области, а также Изюмский район Харьковской области.

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Ранее Кабмин сократил список неподконтрольных сел на Донбассе. Из перечня убрали Гладосово и Травневое в Донецкой области, а также Новоалександровку Луганской области.

Напомним, военные названли города на Донбассе, где проводится ООС.

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Источник: korrespondent.net