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23. 01. 2019

В Украине от переохлаждения умело 150 человек

С начала зимы в Украине от переохлаждения пострадали 1650 человек, умерли 150. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в среду, 23 января.

"Всего за почти полтора месяца (с 12 декабря 2018 года) от холодовой травмы пострадали 1650 человек, 150 умерли (по заключению бюро судебно-медицинской экспертизы)", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что только за минувшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 50 украинцев, 47 из них госпитализированы.

В ведомстве напомнили основные правила, которые помогут избежать обморожений и переохлаждения. В частности, поможет многослойность одежды (между слоями одежды образуется воздушная прослойка, который удерживает тепло), нужно обязательно поесть перед выходом на улицу; не носить металлические украшения, не курить на морозе и не пытаться согреться алкоголем.

В то же время, по состоянию на 8 января умерших от переохлаждения было 64. Таким образом, за две из-за холодов недели погибли 86 человек.

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Источник: korrespondent.net

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