На Донбассе пропал украинский разведчик

В районе населенного пункта Павлополь Донецкой области пропал разведчик одного из подразделений 79-ой десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщила группа бригады в Facebook.

Инцидент произошел 23 января около четырех часов утра в районе выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов.

Сейчас организован поиск военнослужащего, принимаются меры по быстрой установке его местонахождения.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 58-й бригады попал в плен сепаратистов. По словам сепаратистов, боец сам направился в сторону их позиций. Его якобы подпустили поближе, связали и взяли в плен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net