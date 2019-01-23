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23. 01. 2019

На Донбассе пропал украинский разведчик

В районе населенного пункта Павлополь Донецкой области пропал разведчик одного из подразделений 79-ой десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщила группа бригады в Facebook.

Инцидент произошел 23 января около четырех часов утра в районе выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов.

Сейчас организован поиск военнослужащего, принимаются меры по быстрой установке его местонахождения.

Ранее сообщалось, что военнослужащий 58-й бригады попал в плен сепаратистов. По словам сепаратистов, боец сам направился в сторону их позиций. Его якобы подпустили поближе, связали и взяли в плен.

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Источник: korrespondent.net

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