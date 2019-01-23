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23. 01. 2019

Жителю Сум пришла платежка за свет на 133 тысячи гривен

Жителю города Сумы пришла платежка с начисленными почти 133 тысячами гривен за потребленную электроэнергию. Об этом в среду, 23 января, сообщает пресс-служба ПАО Сумыоблэнерго.

Выяснилось, что 3 января указанный потребитель передал показания счетчика через СМС и допустил ошибку - вместо четырех он указал пять цифр, одна из которых была лишней.

"Поэтому система насчитала на его личный счет значительный объем потребления, в результате чего был сформирован счет на оплату на сумму почти 133 тысячи гривен", - пояснили в ведомстве.

При этом в облэнерго заверили, что в следующем счете при правильной передачи показаний счетчика электроэнергии в феврале состоится корректировка этой суммы и потребитель не понесет никаких дополнительных финансовых затрат.

Ранее киевлянам пришли коммунальные платежки за сентябрь, в которых ПАО Киевгаз доначислил деньги за весь период отсутствия горячей воды в столице.

Также глава Нафтогаза Андрей Коболев объяснил, почему киевлянам в декабре пришли платежки за газ с удвоенными суммами.

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Источник: korrespondent.net

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