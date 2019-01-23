В Харьковской области произошла стрельба: есть пострадавшие

В полицию вечером во вторник, 22 января, поступила информация о том, что у магазина в поселке Новая Водолага неизвестный устроил стрельбу. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие по вызову правоохранители задержали на месте 56-летнего мужчину. По предварительным данным, между ним и 64-летним водителем автобуса произошел конфликт из-за блокировки последним его автомобиля Toyota на парковке возле магазина.

Во время выяснения отношений правонарушитель совершил несколько выстрелов из специального средства для отстрела резиновых пуль в сторону автобуса. В результате выстрелов разбилось стекло, транспортному средству были нанесены механические повреждения.

Также в результате стрельбы был ранен прохожий. После этого между потерпевшими и правонарушителем возникла драка.

В результате происшествия в районную больницу доставили 64-летнего водителя автобуса с ушибом лица, 41-летнего пассажира автобуса с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 39-летнего случайного прохожего, который получил закрытую черепно-мозговую травму, ожог брюшной стенки.

После осмотра врачами трое мужчин были отпущены домой. 56-летнего правонарушителя госпитализировали в хирургическое отделение медицинского учреждения.

Полицейские изъяли с места происшествия травматический пистолет, патроны и гильзы.

По данному факту следователем открыто уголовное производство. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

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Ранее под Ужгородом водитель BMW из пистолета среди ночи обстрелял другой автомобиль.

Также сообщалось, что в Полтаве мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова.

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Источник: korrespondent.net