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23. 01. 2019

Порошенко встретился с главой МВФ в Давосе

Президент Петр Порошенко в ходе встречи в швейцарском Давосе с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудил сотрудничество Украины с Фондом и новую программу Stand-by. Об этом в среду, 23 января, сообщает пресс-служба главы государства.

"... было подчеркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом", - говорится в сообщении.

Президент сообщил о мерах, предпринимаемых с целью реформирования налоговой и таможенной сферы, обеспечения стабильности и эффективности финансового сектора, проведение большой и малой приватизации.

"Директор-распорядитель МВФ отметила лидерство президента в проведении реформ в Украине, и выразила уверенность в успешной реализации всей программы сотрудничества в течение 2019 года", - сообщили в АП.

Ранее в МВФ заявили, что экономический рост Украины все еще слабый, а усилия по созданию более динамичной, конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий.

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Источник: korrespondent.net

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