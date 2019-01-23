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23. 01. 2019

В Крыму арестовали члена "украинского батальона"

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца подозреваемого в участии в "украинском батальоне" в аннексированном Крыму. Об этом со ссылкой на данные суда сообщает в среду, 23 января, ТАСС.

"На основании представленных в суд материалов и доказательств Кадырову Е. О., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 23 марта", - отметили в суде.

При этом указано, что судебное заседание проходило в закрытом режиме.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о Эдеме Кадырове, 1994 года рождения. По версии ФСБ, крымчанин в 2016 году вступил в ряды "батальона имени Номана Челебиджихана" и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.

Ранее в среду сообщалось, что у двух членов "батальона" проводят обыски.

Вскоре стало известно, что в Крыму после обыска задержали участника "батальона имени Номана Челебиджихана".

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Источник: korrespondent.net

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