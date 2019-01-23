ЧП с кораблями у Крыма: погибли 22 моряка

В то же время, МИД Индии сообщает, что в ходе ЧП погибли шестеро индийцев, еще шесть пропали без вести, четверых удалось спасти.

Ранее в РФ заявляли о гибели 20 моряков. При этом отмечалось, что 10 человек пропали без вести, а 12 были спасены.