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23. 01. 2019

ЧП с кораблями у Крыма: погибли 22 моряка

В результате взрыва и пожара на двух кораблях в Керченском проливе погибли 16 турецких моряков. Об этом заявил в среду, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
 
 
"Пользуясь случаем, хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью моряков в ходе столкновения двух кораблей в Керченском проливе, известно, что погибли 16 граждан Турции", - сказал Эрдоган.
 
В то же время, МИД Индии сообщает, что в ходе ЧП погибли шестеро индийцев, еще шесть пропали без вести, четверых удалось спасти.
 
Ранее в РФ заявляли о гибели 20 моряков. При этом отмечалось, что 10 человек пропали без вести, а 12 были спасены.

Напомним, 21 января суда Candy и Maestro, которые шли под флагом Танзании, загорелись в нейтральных водах Черного моря. По предварительным данным, инцидент произошел во время передачи топлива с борта на борт. 

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Источник: korrespondent.net

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