В смерти мэра Гданьска обвинили польский телеканал

Жена убитого мэра Гданьска Магдалена Адамович считает польскую общественную телекомпанию TVP ответственной за убийство своего мужа, поскольку Павел Адамович долгое время был героем негативных телепрограмм в эфире TVP. Об этом она заявила в интервью польскому изданию Onet.pl, передает Европейская правда.

"Это ответственность TVP. Я так думаю. Язык ненависти, способ подачи повлияли на убийцу, который выбрал Павла жертвой. Моего мужа убили слова", - заявила Магдалена Адамович.

Компания TVP ранее заявила, что подаст иск против всех, кто укажет на ее ответственность за убийство. "Пусть подают в суд и на меня", - отреагировала на это жена Павла Адамовича.

В тоже время руководство польской оппозиционной партии Гражданская платформа призвало членов политической силы воздержаться от участия в программах TVP.

Польские оппозиционеры долгое время обвиняют телекомпанию в том, что она стала рупором власти. В последние дни критики в адрес TVP со стороны оппозиции стало еще больше.

В прошлый понедельник новостная программа TVP выпустила материал, в котором политиков "Гражданской платформы" и руководителя популярного польского благотворительного фонда Большого оркестра праздничной помощи показали таким образом, якобы именно они привели к смерти мэра Гданьска Павла Адамовича.

В субботу в выпуске новостей показали материал с похорон мэра, в котором во время слов священника, что "человек, который использует язык ненависти и строит свою карьеру на лжи, не может выполнять высокие функции в Польше", в кадре долгое время показывали оппозиционного к действующей власти Дональда Туска.

Во вторник правление Гражданской платформы призвало своих членов к бойкоту телекомпании.

"При правлении Права и справедливости общественное телевидение стало инструментом политической кампании и партийной пропаганды. Политика нынешнего совета TVP ведет к опасным социальным разногласиям и ставит под угрозу чувство безопасности поляков. Эта ситуация требует нашего решительного ответа", - говорится в заявлении, подписанном председателем партии Гжегожем Схетыной.

Политическая партия Сейчас! вскоре заявила, что тоже присоединяется к бойкоту и не будет участвовать в программах телекомпании.

Напомним, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Затем нападавший взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная Гражданская платформа его пытала. Именно поэтому он якобы напал на Адамовича.

Медики не смогли спасти жизнь политика, и 14 января мэр Гданьска скончался в больнице.

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Источник: korrespondent.net