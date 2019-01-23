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23. 01. 2019

В ресторане Женевы произошел взрыв

В одном из женевских ресторанов, расположенных в районе консульства США, в среду, 23 января, произошел взрыв. Об этом сообщает местная полиция.

По предварительным данным, из-за проблем с электропроводкой взорвался газ. Никто не пострадал.

#Geneva #Switzerland Security Alert: Reports of an explosion in the area around the Consular Agency (Rue François-Versonnex 7, CH-120). Avoid the area and seek shelter if in vicinity. Follow advice of security personnel. Monitor local media for updates. https://t.co/uuIDqxviYI pic.twitter.com/PVlBQYo5TC

— Travel - State Dept (@TravelGov) 23 января 2019 г.

Напомним, 12 января в центре Парижа произошел мощный взрыв во время пожара в булочной на первом этаже четырехэтажного здания. Погибли двое пожарных и одна посетительница заведения, гражданка Испании.

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Источник: korrespondent.net

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