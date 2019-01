В ресторане Женевы произошел взрыв

В одном из женевских ресторанов, расположенных в районе консульства США, в среду, 23 января, произошел взрыв. Об этом сообщает местная полиция.

По предварительным данным, из-за проблем с электропроводкой взорвался газ. Никто не пострадал.

#Geneva #Switzerland Security Alert: Reports of an explosion in the area around the Consular Agency (Rue François-Versonnex 7, CH-120). Avoid the area and seek shelter if in vicinity. Follow advice of security personnel. Monitor local media for updates. https://t.co/uuIDqxviYI pic.twitter.com/PVlBQYo5TC