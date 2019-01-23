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23. 01. 2019

Ограничения движения на трассе Киев-Одесса сняты

Укравтодор заявляет о снятии ограничения движения на части трассы Киев-Одесса с 16:30 среды, 23 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

В частности, указано, что ограничение снято на участках км 273+210 - км 450+500.

"С 16:30 23 января снимаются ограничения и возобновляется движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 Киев - Одесса, км 273+210 - км 450+500", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 января проезд был затруднен на 376 километре, в районе села Петроверовка Ширяевского района. Около 9:00 ситуация оставалась прежней - возле села Петроверовки из-за снегоочистительной техникой стояла пробка в несколько километров.

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Источник: korrespondent.net

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