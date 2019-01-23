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23. 01. 2019

Украина отказала во въезде более шести тысячам россиян

Государственная пограничная служба в 2018 году в Украину не пустили 6,5 тысяч граждан.
Об этом сообщил пресс-секретарь погранслужбы Олега Слободян для Еспресо.TV.

По его словам, число отказов выше, чем в 2017 году, хотя россияне меньше приезжают на украинскую территорию.

"Всего есть три основных причины (отказа во въезде - ред.): первое - это неподтверждение цели поездки, второе - превышение срока пребывания во время предыдущих поездок, третье - нарушение украинского законодательства относительно посещения временно оккупированного Крыма ", - пояснил Слободян.

Биометрия на границе Украины с Россией. Главное

Напомним, пассажиропоток в Россию из Украины продолжает падать. По итогам прошлого года пассажиропоток в РФ упал на 15%. Украинцы все больше выбирают направление ЕС.

Источник: korrespondent.net

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