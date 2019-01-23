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23. 01. 2019

Спор о поставках газа преувеличен – Меркель

Канцлер Ангела Меркель отвергла критику относительно зависимости Германии от российского газа и заявила, что Германия продолжит покупать газ в России, однако также будет диверсифицировать поставки топлива. Об этом она заявила в среду на Международном экономическом форуме в Давосе, сообщает немецкая служба Reuters.

"Природный газ будет играть (для Германии) все большую роль на протяжении нескольких десятилетий", - сказала Меркель.

"Поэтому спор о том, откуда поступает газ, несколько преувеличен", - добавила она, реагируя на критику США по новому газопроводу Северный поток-2 в Балтийском море.

"С одной стороны, мы будем продолжать получать природный газ из России, это совершенно ясно", - пояснила канцлер, не говоря конкретно о проекте "Северный поток-2".

"Но, конечно, мы также хотим диверсификации", - добавила она, отвергая обвинения в том, что Германия идет к большей зависимости от российского газа.

"Именно поэтому мы собираемся получать сжиженный природный газ, возможно, даже из США и из других источников. Мы развиваем инфраструктуру по всем направлениям", - сказала Ангела Меркель.

Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства Северного потока-2, а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту − в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера.

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Источник: korrespondent.net

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