Оглашение приговора Януковичу. Онлайн

Оболонский районный суд Киева начнет оглашать приговор беглому президенту Виктору Януковичу в 9:00, 24 января.

Онлайн-трансляция заседания суда будет доступна на Корреспондент.net.

Януковича обвиняют в государственной измене и пособничестве РФ в агрессии против Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

В данное время Янукович скрывается от украинского правосудия в России.

Один из защитников беглого президента Александр Горошинский заявил, что Оболонский райсуд Киева нарушил закон, поскольку не вовремя им сообщил о заседании об оглашении приговора Януковичу.

По словам Горошинского, суд должен сообщить об этом за три дня, однако сделал это только 23 января.

Напомним, что Виктор Янукович должен был сказать последнее слово перед приговором 19 ноября, однако на видеосвязь с судом так и не вышел из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис.

5 декабря Янукович в очередной раз не вышел на связь с Оболонским райсудом Киева.