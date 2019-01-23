Порошенко начал переговоры с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель начали переговоры. Об этом сообщает пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеглка.

Как отмечается, переговоры проходят в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, в котором политики участвуют.

"Президент в Давосе начал переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал Цеголко в Facebook.

Ранее в среду, 23 января, в Давосе Порошенко встетился с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард. Они обсудили сотрудничество Украины с Фондом и новую программу Stand-by.

Также сегодня во время Всемирного экономического форума Меркель заявила, что спор о поставках газа преувеличен. Для Германии газ будет играть все большую роль на протяжении нескольких десятилетий, поэтому спор о том, откуда он поступает, несколько преувеличен, сообщила Меркель.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net