Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2019, среда, 23:06
-6°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
23. 01. 2019

Киев будет засыпать снегом до утра

В ночь против 24 января в Киеве ожидается снег, а на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночью и завтра ожидается северо-восточный ветер, 5-10 м/с, температура ночью 8-10° мороза, днем 5-7° мороза. Небольшой снег ожидается в Киеве также 25-26 января.

В тоже время, международный аэропорт Борисполь предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов из-за снегопада.

Отмечается, что что в условиях длительного снегопада Борисполь осуществляет все необходимые меры для организации безопасности полетов. Ведется интенсивная работа по очистке взлетной полосы, перронов и противледовая обработка воздушных судов.

"При данных условиях - это обязательные процедуры, требующие дополнительного времени", - пояснили в аэропорту.

Как сообщалось, в Киеве в Соломенском районе пассажиры толкали троллейбус, который застрял в снегу.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.